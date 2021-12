Maltempo, nel Lazio allerta arancione

Condizioni meteorologiche avverse si stanno verificando sul Lazio in queste ore, dunque precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, specie sui settori costieri sud e bacino del Liri. I fenomeni di rovescio sono accompagnati da frequenti attività elettriche e forti raffiche di vento. A partire da questo momento e per le successive 12 – 18 ore, venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Vista tale condizione, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica su bacini costieri sud e bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica gialla su tutte le altre zone di allerta; criticità idraulica su Roma Aniene, costieri sud e bacino del Liri; allerta gialla per vento su tutto il Lazio.

Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.