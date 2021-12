GUIDONIA – All’imperiale Triade Capitolina e attestati per i “Gemelli di Guidonia”

Ieri sera, a margine dello spettacolo “Tre x 2” andato in scena al Teatro Imperiale di Guidonia, il sindaco Michel Barbet e l’assessore alla cultura Rosaria Morroi hanno consegnato ai “Gemelli di Guidonia” una copia della Triade Capitolina e tre attestati di riconoscimento, come segno di gratitudine per aver portato grazie al loro successo alla ribalta nazionale il nome della Città.

Inoltre, ricordiamo che quella di ieri era un’anteprima nazionale del nuovo tour dei tre talentuosi fratelli Acciarino, e che da oggi, lo show frizzante, basato sull’ironia musicale, andrà in scena al Teatro Olimpico.

𝗗𝗮 𝗥𝗮𝗶 𝟭 𝗮𝗹𝗹’𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 “𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗶”