CALCIO – Serie D: regalo di Natale per lo Scalo, arriva Sebastiano Svidercoschi

di Luca Pellegrini

Proveniente dal Team Nuova Florida, dove in questa stagione ha già messo a segno 4 gol in 11 presenze, vanta già una notevole esperienza in Serie D nonostante la giovane età: la scorsa ha vestito la maglia del Montespaccato, con la quale ha collezionato 14 presenze ma per ora la sua stagione migliore è stata sicuramente quella con la Lupa Roma nel 2017/18, dove l’attaccante ha messo a referto 31 presenze condite da 11 marcature. Il classe ’99 inoltre vanta inoltre 15 presenze tra i professionisti in Serie C. Un nome altisonante che aiuterà senza dubbio il Real Monterotondo Scalo in questa prima stagione nella massima categoria dilettantistica, inoltre la società ci tiene a sottolineare la “grande voglia del giocatore nell’indossare la nostra maglia”.

Adesso la domanda rimane sulla data del possibile esordio: mercoledì finirà il 2021 calcistico del Real Monterotondo Scalo nel match esterno contro la Cynthialbalonga, se Svidercoschi non scenderà in campo bisognerà aspettare l’inizio del nuovo anno per vederlo in azione.