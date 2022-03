GUIDONIA – Ucraina, i bikers si mobilitano per la popolazione

Parte da Guidonia Montecelio la carovana della solidarietà per la popolazione ucraina vittima della Guerra. Ad organizzarla sono i bikers delle Onlus “8212 Bikers Family” e “Mpm Gens”, uomini e donne in jeans e giubbotti di pelle sempre pronti a tendere una mano a chi è in difficoltà.

Domani, domenica 6 marzo, dalle ore 10 nella sede degli “Mpm” presso il “Tmr Village” di via Lago dei Tartari al Bivio di Guidonia è previsto il ritiro di beni di prima necessità che verranno consegnati alla popolazione civile e agli ospedali da campo tramite un volontario del gruppo.

I cittadini possono consegnare pannolini, pannoloni per adulti, assorbenti, saponi e prodotti per l’igiene, pasta e cibo in scatola. Materiale già inviato alla sede degli “Mpm” nei giorni scorsi da parte di oltre trenta tra attività commerciali e aziende del territorio e non.

Info: 347 4545340; 366 1774703