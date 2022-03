GUIDONIA – Elezioni, il candidato del “Nuovo Polo Civico” si presenta alla città

Da Mauro Lombardo, candidato sindaco del “Nuovo Polo Civico” alle elezioni amministrative di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“Il momento delle scelte è concluso, ora è giunto il tempo dell’azione. Il Nuovo Polo Civico, unito e coeso, ha indicato Mauro Lombardo come candidato Sindaco e da appuntamento per la sua presentazione domenica 27 marzo, alle ore 10.30, presso la Pinetina di Guidonia.

“Per cominciare la nostra campagna elettorale – spiega Lombardo – abbiamo scelto volutamente uno dei luoghi simbolo della nostra Città. Un luogo che era il centro culturale di Guidonia Montecelio e che in questi cinque anni si è spento. Siamo consapevoli di quanto sia delicato questo momento per il Mondo, per l’Italia e per la nostra Guidonia Montecelio che deve pagare dazio, oltre alla crisi internazionale dovuta al Covid ed alla guerra, anche per i danni subiti in questi cinque anni.

Oggi, proprio in virtù di questo, siamo chiamati ad una grande sfida e sono convinto che per ottenere cose mai avute si debba avere il coraggio di realizzare qualcosa di mai realizzato. Domenica saremo in Pinetina e con noi ci saranno tanti guidoniani che, stufi della situazione attuale, hanno scelto di impegnarsi per il bene comune.

Siamo pronti ad accogliere altre cittadine ed altri cittadini che vogliono dare il proprio contributo”.