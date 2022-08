GUIDONIA – Si ribalta col Quad dell’amico, muore a 32 anni

Tragedia stradale stanotte a Guidonia Montecelio, dove un uomo ha perso la vita durante un giro a bordo di un Quad prestato da un amico.

La vittima è Ivan Prinzivalli, 32 anni di Villanova di Guidonia, figlio di Vincenzo Prinzivalli, il cartomante noto come “Mago Vincenzo”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata poco dopo le ore 23,30 di ieri, sabato 6 agosto, in via Carlo Alberto, la strada a senso unico che costeggia la centralissima piazza San Giuseppe Artigiano, il centro del quartiere più popoloso di Guidonia Montecelio.

I carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno accertato che Ivan Prinzivalli era in sella ad un Quad di un amico, giusto il tempo di fare un giro dell’isolato intorno all’abitazione ed è accaduto il peggio. Per cause in corso di accertamento, il 32enne ha perso il controllo del mezzo a 4 ruote e si è ribaltato schiantandosi contro le auto in sosta.

Le condizioni di Ivan Prinzivalli sono apparse subito gravissime, per questo l’amico ha allertato i soccorsi, ma il 32enne è deceduto durante il trasporto in ambulanza prima dell’arrivo all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

All’arrivo dei militari il Quad era stato portato in garage e da accertamenti è emerso che il mezzo non era coperto da assicurazione, per questo è stato sequestrato.

La salma di Ivan Prinzivalli è stata messa a disposizione della famiglia, essendo chiare le cause del decesso.