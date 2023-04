Compagni di scuola, a oltre mezzo secolo dalla Maturità.

Una reunion per rievocare gli anni passati in classe e lungo i corridoi, per parlare di quelli successivi al diploma, quando ognuno ha preso la propria strada, affermandosi negli studi universitari, nella vita e nella professione.

Così domenica 16 aprile sarà una giornata speciale per gli ex alunni della Sezione B dell’Istituto Magistrale “Isabella d’Este”, oggi Liceo delle Scienze Umane, di largo Giovanni Baja, a Tivoli.

In 38 – tutti nati tra il 1949, 1950 e il 1951 – si ritroveranno al “Parco Lago dei Reali” tra emozioni, difficoltà a riconoscersi e un pizzico di malinconia per gli anni spensierati che furono.

Ragazzi e ragazze maturati tra il 1965 e il 1971, epoca di grandi cambiamenti e rivoluzioni sociali, oggi pensionati.

Ideatore della rimpatriata è Claudio Alfei di Villalba di Guidonia, 73 anni, ex ufficio stampa e pubbliche relazioni presso la “Renault Italia” di via Tiburtina, a Roma, rimasto in contatto nel corso degli anni con Artemio Tacchia di Roviano, insegnante in pensione, Marco De Angelis di Palombara Sabina, ex Cotral, e Giorgio Brancazi di Roviano, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato.

A gennaio scorso il Comitato dei 4 si è messo all’opera utilizzando vecchie agende ed elenchi telefonici, ma anche i Social Network come Facebook, senza rinunciare al passaparola con parenti ed amici.

E per facilitare le ricerche è stato anche creato il Gruppo Facebook EX-ALUNNI SEZIONE B IST. MAGISTRALE “I. d’ESTE” TIVOLI.

Così i 4 hanno rintracciato decine e decine di ex compagni di scuola, nei paesi della Sabina come Moricone e Monteflavio, nei piccoli centri della Valle dell’Aniene, e al Nord e al Sud dello Stivale.

Domenica un ex studente arriverà da Verona, un’altra ex compagna di scuola da Nettuno, altri 36 hanno confermato la partecipazione, qualcuno non ci sarà ma ha assicurato la sua presenza al prossimo incontro.

All’evento sono stati invitati anche due prof, che oggi hanno rispettivamente 84 e 92 anni e vivono a Roma, ai quali gli ex alunni del Liceo “Isabella d’Este” sono rimasti affettuosamente legati dal primo incontro sui banchi di scuola.