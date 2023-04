MONTEROTONDO – “Destini incrociati”, il corto di Andrea Vulcano sbarca su Amazon

Si intitola “Destini incrociati”, è il cortometraggio destinato alla piattaforma streaming firmato da Andrea Vulcano, 23enne regista indipendente di Monterotondo.

Andrea Vulcano, 23enne regista di Monterotondo

A breve sarà disponibile su Amazon Prime Video il corto di una giovane promessa della regia, che ha frequentato la scuola di cinema della “Fondazione Its Roberto Rossellini” di Roma, una serie di esperienze come assistente alla regia in produzioni nazionali ed internazionali.

“Destini incrociati” è la storia di un ragazzo, Francesco, che immagina nella sua mente una serie di situazioni con la sua ragazza, Martina, il suo migliore amico, Federico, il suo psicologo, Gianluca, e la sua amica, Paola.

“Destini incrociati – racconta Andrea Vulcano – rappresenta una particolare storia personale in cui sono entrato in contatto con emozioni importanti che non avevo affrontato prima.

L’idea è nata attraverso un’esperienza su un set cinematografico, come assistente alla regia, dove ho avuto l’opportunità di conoscere una ragazza che avevo visto in passato su YouTube e per una strana coincidenza me la sono ritrovata all’interno di quell’esperienza.

È diventata una sorta di ispirazione. Ho avuto diverse ispirazioni per pensarlo, girarlo e scriverlo, cinema, in particolare ho preso ispirazione da Lynch e Nolan”.

“Il cortometraggio – prosegue il regista di Monterotondo – è ambientato nella mente del protagonista, Francesco, e gli eventi sono narrati in modo distorto e incoerente per disorientare lo spettatore. Francesco è manovrato da Gianluca, il suo psicologo, che rappresenta il super-io della sua coscienza.

Nella parte centrale del cortometraggio, Francesco si riflette in un uomo con una maschera, che sta a significare il suo odio nei confronti di Martina e Federico.

Con il montaggio, ho cercato, prendendo differenti situazioni tra di loro scollegate, di creare un’atmosfera di suspense attorno ai personaggi, in particolare come riferimento il mood di “Inception”.

Protagonisti di “Destini incrociati” sono gli attori Valerio Ricci, Asia Zanzuri e Ludovica Moglia.

Nato e cresciuto a Roma, Valerio Ricci ha frequentato varie accademie tra cui la ActingAcademy di Claudia Gerini nel 2016/2017 e un’accademia di alta formazione nel 2018/2019. In quest’ultima ha avuto la possibilità di studiare il metodo Meisner avendo avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con casting director e registi.

Ad oggi continua a frequentare varie masterclass per tenersi sempre in allenamento. Nel suo tempo libero si dedica al mondo dello sport tra palestra, calcio e praticando equitazione. Attualmente ha in onda due spot, con la Toscano Immobiliare ed IN’s Mercato.

Nata a Roma il 18 Luglio del 2000, Asia Zanzuri è un’attrice poliedrica e poliglotta impegnata nell’industria cinematografica sia italiana sia internazionale.

Oltre ad aver partecipato a molteplici pubblicità e cortometraggi, tra cui “Destini Incrociati” e “Diario di Bordo sulla Libertà Umana”, nel 2022 esordisce al Cinema con un piccolo ruolo nel film “Bassifondi” di Francesco Pividori, prodotto da Rai Cinema.

Inizia gli studi di recitazione nel 2017 con coach italiani, inglesi e americani. Si specializza nel metodo Meisner tramite le accademie: “Wendy Ward Studio New York” e “The London Meisner Technique”. Attualmente si mantiene in allenamento con il regista e acting coach Andrea Costantini.

Asia è madrelingua italiano/inglese, fluente in spagnolo ed è rappresentata da Roberto Almagià, Media Vision Artists.

Ludovica Moglia ha 22 anni ed è nata a Voghera in provincia di Pavia. Contemporaneamente agli studi di legge, inizia a studiare a Roma presso l’accademia Studio Cinema International, partecipando a vari workshop e masterclass tra cui una in lingua inglese con Willem Dafoe, e in italiano con altri registi.

Contemporaneamente frequenta il corso di “acting in camera” in English con l’acting Coach Aurin Proietti, e i corsi di recitazione con il regista Roberto Capucci.

Del cast di “Destini incrociati” fanno parte altri due attori.

Emanuele Grazioli, romano, 30 anni, diplomato attore presso la Stage Academy, specializzatosi prima nella scuola di Valerio Morigi e Angelo Longoni, poi a Parigi presso il “théâtre du soleil”.

Lavora al cinema nei film “Arance e martello” e “Non essere cattivo”, a teatro è impegnato in diversi spettacoli ed è stato diretto da vari registi come Patrick Rossi Gastaldi, Angelo Longoni, Fabrizio Catalano.

La sua carriera artistica continua formandosi in giro per l’Italia e lavorando a vari progetti cinematografici e teatrali.

Infine Antonio Di Costa, nato nel 1996 a Napoli, a Roma dal 2018. È diplomato alla scuola di Napoli Cinema Fiction, in seguito frequenta qualche anno all’Yd Actors di Roma e diversi workshop e masterclass con registi, acting coach e attori di caratura nazionale.

È laureato in psicologia, ma non ha mai esercitato la professione di psicologo. Ama il cinema, la letteratura e la cucina.

Il regista Andrea Vulcano sta lavorando su altri tre cortometraggi “Una giostra infinita” e “Nelle mie mani” in fase di post-produzione ed “Il potere del tempo” in fase di sviluppo.