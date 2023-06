Non c’è pace per il cantiere del raddoppio di via Marco Simone, la strada che divide i Comuni di Guidonia Montecelio e Roma e che collega la via Tiburtina alla via Palombarese.

All’alba di oggi, lunedì 4 giugno, è stato scoperto il furto di 1450 metri di cavi di rame e 40 chiusini in ghisa dal cantiere per i lavori della “Ryder Cup”, la più prestigiosa competizione internazionale di golf coi più forti sportivi di Europa e Stati Uniti che si terrà dal 25 settembre al primo ottobre al “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia Montecelio.

Massimiliano Umberti (Pd), Presidente del IV Municipio di Roma Capitale

A denunciare il furto sulla sua pagina Facebook istituzionale è Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio di Roma Capitale.

“Questa è la rotatoria di Via Marco Simone illuminata – scrive amareggiato il Presidente Umberti postando una foto della rotatoria illuminata – purtroppo oggi non è più così, abbiamo subito il furto di 1450 metri di cavi di rame e 40 chiusini in ghisa….non ci fermeranno….avanti fino a raggiungere l’obiettivo”.

La rotatoria di via Marco Simone illuminata

Vale la pena ricordare che per consentire i lavori di raddoppio di via di Marco Simone e di messa in sicurezza dell’area soggetta ad allagamenti nei pressi di via Palombarese, la strada è stata chiusa da lunedì 15 maggio nel tratto compreso tra via Bellegra e la rotatoria della via Palombarese.

La sua riapertura era prevista per oggi, lunedì 5 giugno, ma già la scorsa settimana Astral ha comunicato la proroga del cantiere.

il cantiere di via Marco Simone

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo aveva annunciato che le condizioni meteorologiche avverse hanno causato ritardi stimabili, al momento, in sette giorni. La riapertura della strada è ora prevista, salvo ulteriori proroghe, per il 12 giugno.

“Ho effettuato diversi sopralluoghi presso il cantiere per il raddoppio di via di Marco Simone per monitorare l’andamento dei lavori – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Guidonia Montecelio Mario Proietti -. Purtroppo, anche prima della proroga richiesta da Astral, era evidente il ritardo nei lavori causato dal maltempo. Speriamo che il cantiere possa terminare quanto prima. Continueremo a verificare l’avanzamento dei lavori sollecitando la riapertura di un’arteria stradale molto importante per l’intera Città”.