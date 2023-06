TIVOLI – Domani l’ultimo saluto a Fabio Salvati, l’amico di tutti

Si svolgeranno domani, martedì 13 giugno, alle ore 11.30 presso la Chiesa del Gesù i funerali di Fabio Salvati, il ristoratore di Tivoli che con la sua morte improvvisa ha lasciato sotto shock la città. Fabio gestiva insieme ai familiari il ristorante Sale & pepe in via dei platani, al Bivio di San Polo, accogliendo sempre tutti amici e clienti con una battuta e il sorriso.

Tanti i commenti in suo ricordo. “Non trovo parole per descrivere quello che sto provando in questo momento . Aprire il mio profilo e vedere che all’improvviso te ne sei andato mi lascia un vuoto immenso . Giorni fa ti avevo incontrato e come sempre con quel sorriso mi hai detto non mollare mai… Avevi realizzato il tuo sogno…”.

Tra i tanti post quello dell’imprenditore del travertino ed ex sindaco di Guidonia Filippo Lippiello: “È difficile comprendere ed accettare disgrazie così ingiuste e dolorose. L’uomo, il padre, il marito, il fratello, il lavoratore che è stato Fabio ha scolpito la sua storia nella pelle di chi lo ha conosciuto. Un tatuaggio invisibile ma indimenticabile. Sindacalista corretto e competente, ha sempre lottato per i diritti dei lavoratori non dimenticando però che l’azienda era la loro seconda casa. Lo ricordo combattere nelle lunghe trattative contrattuali che ci hanno visto su fronti opposti, ma era sempre in prima linea orgoglioso, al mio fianco a ricordare a tutti che il lavoro è sacro e va rispettato e difeso in tutte le sedi. Ti saluto, certo che il grido di dolore della tua famiglia e di tutti quelli che ti hanno conosciuto ti giunga come testimonianza del vuoto che hai lasciato”.

“Eri e sei sempre stato l’amico di tutti – scrive un amico – Ci conoscevamo oramai da anni da portone a portone. Era sempre bello venirti a trovare al tuo ristorante e soprattutto sapendo che c era un grande amico e soprattutto una bellissima persona . Mancherai a tutti amico mio”.