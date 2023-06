GUIDONIA – Il Ferraris Villanova rischia di rimanere senza impianti per gli allenamenti

Il Ferraris Villanova sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua storia. Il riassestamento delle assegnazioni degli impianti in vista della prossima stagione potrebbe infatti lasciare la compagine guidoniana sprovvista dei campi necessari per gli allenamenti di tutti i settori della squadra. Al momento la società si divide tra lo Stadio Comunale di Guidonia, che condivide con l’ACD Guidonia, e l’Attilio Ferraris di Villanova. Tuttavia l’approdo del Monterosi in città, a cui quasi sicuramente verrà affidata la gestione dell’impianto comunale a partire dal 1 luglio, mette in seria difficoltà il Ferraris Villanova, che non avrebbe più la possibilità di far allenare la propria scuola calcio. La società, tramite la pagina Facebook della squadra, ha confermato che la situazione è complessa e di difficile risoluzione. Il presidente Marco Benigni, raggiunto da Tiburno.tv, ha dichiarato: “Il problema è serio. Stiamo cercando di metterci d’accordo con il Villalba Ocres Moca 1952 per l’utilizzo dello stadio Ferraris due giorni alla settimana”. La trattativa con la squadra del presidente Pietro Scocca appare dunque l’unica via percorribile per rimediare alla perdita del Comunale. “Siamo in attesa di una risposta da parte del presidente Scocca” ha poi proseguito. “Nulla è cambiato rispetto a quanto abbiamo scritto nel comunicato tre giorni fa. Potremmo anche prendere in considerazione l’ipotesi del centro sportivo La Tartaruga, dove qualche anno fa siamo già stati, ma è una possibilità molto remota”. Le sorti del Ferraris Villalba sono quindi appese ad un filo. “Se non dovessimo raggiungere l’accordo – ha concluso il presidente Benigni – la prima squadra avrebbe ancora modo di allenarsi, ma la scuola calcio sarebbe costretta a fermarsi”.

di Federico Laudizi