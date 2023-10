TIVOLI TERME – Con “L’arrosticino in piazza” festa e buon cibo

È arrivato l’autunno, ma nella città del Nord-Est le feste non finiscono. Si chiuderà domenica 15 ottobre a Tivoli Terme, in piazza Bartolomeo della Queva, la tre giorni di allegria e tanta carne per accendere l’autunno appena arrivato e trascorrerlo in compagnia. L’evento, in programma tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, era slittato su disposizione della questura per la concomitante Ryder Cup.

Non solo delizie per il palato, ma anche stand di artigianato commerciale, prodotti tipici e giostre per i bambini. L’ingresso, dalle 10 alle 24, è gratuito.

Gli eventi non finiscono qui: il 15 ottobre, a Pisoniano, una giornata per sportivi e golosi: la corsa tra i boschi e la Sagra dei rigatoni al sugo di castrato (leggi qui l’articolo di Tiburno.tv)