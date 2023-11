TIVOLI – Giubileo 2025, sei milioni e 300 mila per 5 interventi di riqualificazione

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 giugno 2023, firmato dal Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, è stato approvato l’elenco degli interventi per il Giubileo 2025, proposto dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo e Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Fra i progetti previsti sono finanziate due importanti opere nella città di Tivoli che sono state presentate oggi, venerdì 3 novembre, a Palazzo San Bernardino.

Il primo progetto di “potenziamento e miglioramento della viabilità pedonale e veicolare e della sosta urbana”, elaborato dagli uffici tecnici dei Lavori Pubblici del Comune di Tivoli e finanziato con un importo complessivo pari a 2 milioni e 100mila euro, si divide in quattro segmenti.

Il primo segmento è l’asse di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e il Centro Storico e prevede interventi di miglioramento e riqualificazione del lungo viale alberato che costeggia anche il Parco della Vestale Cossinia e interventi di riqualificazione del cosiddetto Parco “della Villetta” con rifacimento degli arredi green (panchine, aiuole etc).

Il secondo segmento è l’asse di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e il parcheggio G. Impastato e prevede opere di riqualificazione della passeggiata pedonale che scende dal piazzale della Stazione fino al Ponte della Pace con eliminazione della vegetazione selvatica. Sul Ponte della Pace verrà realizzato un impianto di illuminazione artistica. Rientrano nel progetto anche la messa in sicurezza della scala che sale fino a viale Roma e della passeggiata che collega il Ponte al parcheggio.

Il terzo segmento riguarda la realizzazione di una vera e propria area camper, con tutte le attrezzature connesse, nel grande parcheggio G. Impastato, con riqualificazione completa dell’area, rifacimento della pavimentazione e sistemazione del verde.

Il quarto e ultimo segmento è quello che riguarda il miglioramento della viabilità del nodo della rotatoria di Largo San Giovanni. Sono previste la messa in sicurezza della rampa che sale dal parcheggio G. Impastato verso l’ospedale e la sistemazione dell’impianto semaforico intelligente, nonché la sistemazione dell’area antistante l’importante chiesa affrescata di San Giovanni, anche sulla base degli studi effettuati dai tecnici del traffico e dalla Polizia Locale di Tivoli.

Il secondo progetto prevede il restauro, il consolidamento strutturale e la riqualificazione dell’ex Seminario Vescovile e ha un importo finanziato di 4 milioni e 200mila euro. Il prestigioso immobile, edificato attorno al 1635 dal Cardinale Giulio Roma, si trova nel rione San Paolo, uno dei quattro quartieri medievali di Tivoli. Il palazzo contiene la Cappella di San Filippo Neri. L’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’ex Palazzo del Seminario è finalizzato alla realizzazione da parte del Comune di Tivoli, al quale il Palazzo è stato concesso in comodato d’uso gratuito per dieci anni dalla Curia Vescovile, della “Casa del Pellegrino” da destinare all’accoglienza dei turisti, in occasione del Giubileo 2025. Sono previste camere doppie, spazi comuni e servizi generali della Casa del Pellegrino. Inoltre la Cappella di San Filippo Neri verrà restituita al suo utilizzo religioso originario.

“Questo intervento costituisce una delle azioni più rilevanti per la riqualificazione e il rilancio di uno dei quartieri storici medievali della nostra Città – affermano il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti e la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. Ci prepariamo ad accogliere i turisti nell’anno del Giubileo con le dovute accortezze, offrendo loro una città più ospitale, efficiente, attenta ai bisogni di chi viene da fuori. Ma anche di chi la abita, grazie ad un sistema di viabilità migliorato e aggiornato. I nostri ringraziamenti vanno al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, all’amministratore delegato della società Giubileo 2025 Marco Sangiorgio e al consulente del Commissario per il Giubileo 2025 Marco Vincenzi, per l’opera svolta e l’attenzione nei confronti di Tivoli”.

Il vescovo della Diocesi di Tivoli, Monsignor Mauro Parmeggiani, dichiara: “Sono lieto che tramite il Comune di Tivoli, al quale ho affidato in Comodato d’uso gratuito lo storico Palazzo del Seminario Vescovile costruito dal Cardinale Roma nel 1635 e successivamente ampliato nel 1866 e nel 1931, sia ora possibile in vista del Giubileo del 2025 una sua ristrutturazione e destinazione a “Casa del pellegrino” per i tanti che giungeranno a Roma in quella occasione ed anche successivamente e che sovente dopo aver fatto visita alle tombe degli Apostoli giungono a Tivoli per visitare le sue ricchezze artistiche, archeologiche e spirituali. Sono certo che la “Casa del Pellegrino” renderà un utile servizio anche ai tanti che giungendo a Roma faranno sosta a Tivoli anche previamente, per poi entrare, come gli antichi Romei, nella Città eterna”.

“La realizzazione di una struttura ricettiva per accogliere i pellegrini durante il giubileo, che rimarrà in attività anche successivamente, situata nel Centro storico, in un edificio di grande valore architettonico, come il Palazzo del Seminario, e gli altri interventi di riqualificazione del centro urbano di Tivoli rappresentano sia la cifra dell’attenzione del Commissario Gualtieri e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nei confronti della Città di Tivoli, sia la conferma della centralità e dell’importanza che Tivoli ricopre dal punto di vista turistico, storico e culturale all’interno della nostra regione”, aggiunge Marco Vincenzi, consulente del Commissario per il Giubileo 2025.