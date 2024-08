CANALE MONTERANO – Inizia il conto alla rovescia per la Sagra delle Pappardelle

Canale Monterano, paese a pochi passi da Roma, si prepara ad accogliere, anche quest’anno, tre giorni di festa: la Sagra delle Pappardelle, evento attesissimo che quest’anno si svolgerà nei giorni 9, 10 e 11 agosto 2024 presso piazza del Campo e organizzata dalla Contrada Centro.

Le tre serate saranno caratterizzate da un ricco menu, che propone tantissime pietanze tra cui scegliere, anche se, ovviamente, le regine indiscusse della sagra saranno proprio le pappardelle, rigorosamente fatte a mano.

Infatti, lo stand gastronomico, che aprirà ogni giorno alle 19:30, propone questo tipo di pasta in tutte le salse: con il cinghiale in bianco o rossa, alla Tognazzi, all’Amatriciana o anche più semplici, con pomodoro e basilico.

Si continua poi, sempre a scelta, con la trippa al sugo, grigliata di ventresca, salsiccia e insalata, crostino con prosciutto o crostino con alici, mentre ad accompagnare ci penseranno le patatine fritte, bruschette sale, olio e pomodoro o l’insalata mista.

Oltre al ricco menu appositamente studiato per deliziare il palato di tutti coloro che assisteranno alla festa, non mancheranno, anche in questa edizione, le birre artigianali Ritual Lab, da abbinare alle deliziose pietanze proposte.

Ma il divertimento non finisce qui, perché ad animare ogni serata ci penserà la musica dal vivo, con tre imperdibili spettacoli.

Si inizia venerdì 9 agosto, la prima serata, con una band tutta al femminile, le Polaroid girl band; la seconda sera, invece, sarà il turno dei Numà e i Numeri a Caso, mentre a concludere, durante la terza serata, ci penserà il Trio D’autore.

(Camilla Nonni)