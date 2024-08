TIVOLI – Disabili al villaggio turistico, 39 ammessi al soggiorno a Tortoreto

A presentare domanda sono stati in 41 a fronte di 75 posti disponibili.

Così lunedì 5 agosto, con la determina numero 2178 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – la dirigente ai Servizi sociali del Comune di Tivoli, Maria Teresa Desideri, ha approvato la graduatoria degli utenti appartenenti alla Terza Età ammessi ed esclusi al soggiorno marino riservato ai cittadini con disabilità presso il villaggio turistico “Welcome” di Tortoreto Lido dal 31 Agosto al 9 Settembre con formula all inclusive (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dalla graduatoria – CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI – emerge che a partire sicuramente per Tortoreto saranno 34 persone con disabilità residenti a Tivoli con una invalidità riconosciuta del 100% e certificazione di cui al comma 3, art. 3, della Legge 104/92, che non abbiano superato il 60esimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza.

Ad essi se ne aggiungono altre 5 ammesse con riserva nella graduatoria pubblicata lunedì 5 agosto.

Dalla determina numero 2178 emerge inoltre che dal soggiorno al villaggio turistico “Welcome” di Tortoreto Lido sono stati esclusi due disabili – CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI – uno per aver superato il limite di età dei 60 anni, l’altro per avere un’invalidità riconosciuta soltanto all’80%.

Per il soggiorno riservato ad un numero massimo di 75 partecipanti il Comune di Tivoli aveva stanziato complessivamente 45 mila euro Iva e ogni altro onere incluso.

Gli accompagnatori delle persone con disabilità maggiori di anni 21, e di coloro che, seppur minori di anni 21 presentino un valore Isee ordinario in corso di validità pari o superiore ad € 25.000,00, sono tenuti al versamento di una quota di compartecipazione pari ad € 350,00 mediante il sistema PagoPA.