GUIDONIA – Container in fiamme, incendio all’isola ecologica comunale

Ennesimo incendio a Guidonia Montecelio.

Stavolta le fiamme sono divampate poco dopo le 22 di stasera, mercoledì 14 agosto, all’interno dell’isola ecologica comunale di via Lago dei Tartari gestita dalla Tekneko.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, l’incendio riguarda un box dell’impianto. Sono in corso verifiche per accertarne la natura.