FONTE NUOVA – Ruba l’auto e investe il garagista, preso 22enne colombiano

E’ arrivato fino a Roma per rubare un’auto in un’autorimessa, ma per garantirsi la fuga non ha esitato ad investire il garagista.

Per questo gli agenti del commissariato Prati hanno arrestato per rapina e tentato omicidio Juan Sebastian S., un 22enne di origini colombiane residente a Fonte Nuova, di fatto senza fissa dimora.