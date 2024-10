MONTEROTONDO – Via di San Francesco, 300 mila euro per il cammino dei pellegrini

Il programma prevede alle ore 9.30 il punto di incontro ciclabile in Via Einaudi, all’altezza del liceo Catullo, e alle

L’evento denominato “Verso il Giubileo, passeggiata inaugurale via di San Francesco” è patrocinato dal Comune di Monterotondo, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Rete Associativa Via di San Francesco nel Lazio e Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Monterotondo.

Alle ore 10.30 i saluti istituzionali in via di Castel Chiodato all’ingresso dell’Area Archeologica Nomentum Eretum.

Al termine della cerimonia istituzionale la passeggiata proseguirà per terminare in località Grottamarozza.

Ritorno con mezzi propri.

L’evento è considerato dagli organizzatori un’occasione speciale per celebrare la messa in sicurezza del cammino, arricchito da nuovi servizi di accesso e aree sosta riqualificate, perfette per far riposare i pellegrini.