REGIONE LAZIO – Aperto il bando per la partecipazione alle Fiere turistiche

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l’avviso pubblico, rivolto agli operatori turistici, per la partecipazione del Lazio alle fiere e alle Borse internazionali.

«Dopo aver approvato in Giunta il calendario delle iniziative di promozione turistica alle quali il Lazio sarà presente, stanziando una somma complessiva di due milioni di euro, offriamo ora l’opportunità di presentare la manifestazione di interesse ai diversi operatori del settore. Le imprese ammesse potranno quindi usufruire dell’agevolazione pubblica prevista».

Lo ha annunciato l’assessora al Turismo, allo Sport e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Siamo convinti che il turismo rappresenti un asset strategico molto importante per lo sviluppo economico, per la valorizzazione del territorio, oltre che per la crescita sociale e culturale. Per tutte queste ragioni abbiamo ritenuto essenziale stabilire un calendario dei più importanti appuntamenti nazionali e internazionali che ci consenta di pianificare al meglio e di coinvolgere una platea più ampia e variegata possibile.

A tale scopo abbiamo previsto un principio di rotazione che ci permetta di estendere l’opportunità di promozione turistica, differenziando le presenze delle imprese», ha aggiunto l’assessora Palazzo.

«È importante che il settore dell’incoming sia adeguatamente rappresentato alle Fiere più consolidate in Italia e all’estero, perché questo si è dimostrato negli anni uno strumento efficace in termini di incremento dei flussi turistici, di fidelizzazione e di accordi che si possono creare tra operatori per lo sviluppo di azioni di marketing», ha concluso l’assessore Palazzo.

Il Lazio, a partire dal mese di febbraio, sarà presente alle principali iniziative fieristiche, tra le quali: BIT di Milano, Emitt di Istambul, ITB di Berlino, Imex di Francoforte, Travel Adventure Show di Washington e WTM di Londra.

Le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2025 per la EMITT di Istambul (dal 5 al 7 febbraio) e per la BIT di Milano (dal 9 all’11 febbraio) ed entro il 30 gennaio 2025 per tutte le altre.