Scoperti 16 lavoratori “in nero”, blitz della Guardia di Finanza nell’impresa di impianti elettrici

Nel corso di un controllo effettuato presso un’impresa di installazione di impianti elettrici a Pomezia, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato 16 lavoratori impiegati “in nero”.

Oltre alla maxi-sanzione amministrativa nei confronti dell’impresa, i militari hanno segnalato il caso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con l’intento di garantire il rispetto della normativa sul lavoro.

Durante l’ispezione, le “fiamme gialle” della Compagnia di Pomezia hanno inoltre scoperto, nelle immediate vicinanze dell’impresa, una discarica abusiva di rifiuti, composta da frigoriferi, climatizzatori, condizionatori, imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti, indumenti protettivi e altri rifiuti urbani.

Poiché l’impresa non era in possesso di alcuna autorizzazione per lo smaltimento di tali materiali, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del terreno, di circa 1.600 metri quadrati, per evitare potenziali danni ambientali, con il rischio di inquinamento delle falde acquifere.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti e dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di Velletri.

Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e, fino al giudizio definitivo, vige la presunzione di non colpevolezza.

L’intervento delle “fiamme gialle” di Pomezia si inserisce in un ampio dispositivo di contrasto al lavoro sommerso, volto a tutelare sia gli operatori onesti che la salute pubblica, contribuendo anche alla salvaguardia degli interessi erariali.