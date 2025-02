TIVOLI – “Scuola Futura”, la Primaria Paritaria “San Francesco di Sales” protagonista

Il 15 gennaio si è tenuto a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Evento di Scuola Futura: un’iniziativa dedicata a chi si è particolarmente distinto nei progetti STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) finanziati attraverso il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra i protagonisti spicca la partecipazione della Scuola Primaria Paritaria “San Francesco di Sales” di Villa Adriana, unica scuola primaria tra tutte le partecipanti: selezionata come esempio di eccellenza nel panorama dell’innovazione educativa.

La Scuola ha partecipato con il progetto “A scuola con le Stem”, un progetto che sta coinvolgendo gli studenti di tutte le classi, realizzato in rete con le altre due scuole primarie dell’Istituto, situate a Padova e Venezia.

Il progetto coinvolge gli alunni in attività laboratoriali puntando su metodologie innovative, che promuovono il lavoro di gruppo e l’apprendimento attraverso il gioco e la sperimentazione diretta.

I laboratori spaziano dalla robotica educativa alla sostenibilità ambientale, passando per osservazioni scientifiche e applicazioni tecnologiche pratiche.

A rappresentare la Scuola Primaria Paritaria “San Francesco di Sales” presso il Ministero sono stati chiamati quattro bambini di diverse età, i piccoli innovatori hanno avuto l’opportunità di esporre il lavoro svolto e di mettere in atto tutte le competenze acquisite nei mesi precedenti.

La preparazione, la spontaneità e l’entusiasmo dimostrati hanno colpito il pubblico presente, soprattutto vista la giovanissima età degli alunni.

Per i piccoli partecipanti, la giornata è stata non solo motivo di orgoglio, ma anche un’occasione per confrontarsi con ragazzi di tutta Italia, di età e grado d’istruzione differenti, arricchendo così il proprio bagaglio culturale e umano.

La giornata è stata speciale, ricca di emozioni e incontri, come i bambini stessi hanno dichiarato: “È stato emozionante raccontare quello che abbiamo fatto e vedere che il nostro lavoro è stato apprezzato. Non dimenticheremo mai questa esperienza”.

La Scuola “San Francesco di Sales” rientra da Roma con un riconoscimento importante, come esempio di eccellenza, buone pratiche e innovazione educativa.

L’esperienza vissuta all’Evento di Scuola Futura non è però un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a investire nell’educazione dei più giovani, con la convinzione che i bambini, accompagnati nel modo giusto, possono affrontare temi complessi e realizzare grandi cose.

I bambini e le insegnanti della Scuola tornano a casa con il sorriso, pronti a continuare a sognare e a costruire il futuro con passione e determinazione.