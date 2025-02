CASTEL MADAMA – Carabinieri speronati dalla Maserati, catturato un secondo bandito albanese

La caccia all’uomo è durata per ore. Il primo bandito è finito nella rete quasi subito, mentre il secondo è stato catturato l’indomani.

E’ il bilancio dell’attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli a seguito dello speronamento di una gazzella dell’Arma da parte di 4 uomini incappucciati a bordo di una Maserati rubata avvenuto sabato sera nel centro di Castel Madama (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo aver speronato la gazzella dei carabinieri, la Maserati si è schiantata su un’auto in sosta

In un comunicato stampa diffuso oggi pomeriggio, lunedì 3 febbraio, i Carabinieri annunciano che le ricerche proseguite anche nella giornata di domenica 2 febbraio hanno permesso di rintracciare ed arrestare un secondo cittadino albanese: l’extracomunitario è ritenuto responsabile di un tentato furto in una abitazione nel comune di Castel Madama e gli investigatori non escludono che facesse parte del gruppo dei fuggitivi in Maserati della notte precedente.

A inchiodare il giovane albanese ci sarebbero i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza dell’abitazione presa di mira.

Il bandito catturato ieri è trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Tivoli insieme al 24enne fermato sabato sera dopo lo speronamento della gazzella: entrambi sono in attesa di rito direttissimo celebrato dal Tribunale di Tivoli.

Secondo il comunicato diffuso oggi pomeriggio, sabato sera una chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 ha segnalato la presenza sospetta di una Maserati scura aggirarsi per le vie del Centro di Castel Madama.

A seguito di un efficace coordinamento, i militari della locale stazione di Castel Madama sono riusciti ad intercettare il veicolo segnalato.

Ma i malviventi, vedendo la gazzella sopraggiungere dal senso di marcia opposto, per guadagnarsi una fuga hanno urtato con la Maserati la parte frontale destra dell’auto di servizio per poi terminare la corsa contro un altro veicolo parcheggiato sulla strada.

A quel punto, i quattro occupanti si sono dileguati a piedi tra le campagne limitrofe.

Sull’autovettura, oggetto di furto, sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso.

Le immediate ricerche hanno permesso ai militari dell’Arma, con l’ausilio di altre pattuglie, di rintracciare ed arrestare uno degli occupanti mentre si stava allontanando: si tratta di un 24enne albanese indagato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, possesso di oggetti atti allo scasso e ricettazione.