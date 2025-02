TIVOLI – Coordinamento regionale dei Giovani Avvocati alle Scuderie Estensi

Nella giornata di sabato 1 febbraio, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di Tivoli ha ospitato, presso le Scuderie Estensi, il coordinamento regionale delle sezioni del Lazio dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati.

L’avvocata Fabiola Rossi, coordinatrice regionale di Aiga, la Presidente di Aiga Tivoli Narcisa Roxana Stoinoiu, e l’avvocata Anna Coppola segretario Aiga nazionale

L’avvocata Narcisa Roxana Stoinoiu, l’avvocato e deputato Alessandro Palombi e l’avvocata Fabiola Rossi, coordinatrice regionale di Aiga

Da sinistra, David Bacecci, Alessandro Palombi, Narcisa Roxana Stoinoiu, Clizia Lauri e Eddy Sarnacchiaro

Al coordinamento, oltre alla coordinatrice regionale Avvocata Fabiola Rossi, all’Avvocato Francesco Colapaoli in rappresentanza della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli, e numerosi partecipanti provenienti da tutto il territorio laziale, hanno preso parte numerosi ed illustri rappresentanti dell’Avvocatura Tiburtina, tra i quali l’Onorevole Alessandro Palombi, la Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Tivoli Avvocata Eliana Lelli, la Presidente del CPO Avvocata Anna Rita Magrini, il primo Presidente COA Tivoli l’Avvocato Carlo Bartolini ed il Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio Avvocato David Bacecci.

Due momenti del coordinamento regionale delle sezioni del Lazio dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di discussione e confronto su temi fondamentali per la professione forense e l’associazionismo, oltre che un’opportunità di valorizzazione delle bellezze artistiche del nostro territorio attraverso una visita guidata a Villa d’Este.

Aiga Tivoli, inoltre, fondata proprio il 1 febbraio del 2020, ha voluto festeggiare con tutti i presenti il quarto compleanno della sezione.

L’Avvocata Narcisa Roxana Stoinoiu, presidente della sezione, e tutto il consiglio direttivo ringraziano l’Amministrazione Comunale, che ha concesso l’utilizzo delle Scuderie Estensi ed ha partecipato all’evento con l’Assessore al Turismo e ai rapporti con il Tribunale Avvocata Clizia Lauri (che oltre ad essere una collega è una socia di Aiga), l’amministrazione di Villa d’Este e, non da ultimo, il benemerito Tertulliano Bonamoneta, che ha donato numerose copie della sua ultima opera editoriale avente per tema le cartoline di Tivoli “viaggiate”, omaggio molto apprezzato da ospiti e relatori.

“Organizzare il coordinamento delle sezioni del Lazio a Tivoli e’ stato per me e per il nostro direttivo motivo di grande soddisfazione – ha detto la Presidente Stoinoiu – È stata una giornata ricca di approfondimenti di politica forense, che ci ha consentito anche di far conoscere il nostro territorio e le nostre eccellenze”.