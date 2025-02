FONTE NUOVA - Cani pericolosi in strada: proprietaria obbligata a metterli in sicurezza

Finora multe e ammonimenti non sono stati sufficienti perché i cani hanno continuato ad uscire attraverso i buchi nella recinzione, vagando per la strada e aggredendo i passanti.

Per questo il Comune di Fonte Nuova ha deciso di intervenire in maniera drastica nei confronti della proprietaria.

E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 1 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA– firmata il 31 gennaio dal dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Daniele Cardoli.

Con l’atto vengono concessi 30 giorni di tempo ad una residente in via delle Molette per realizzare tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza dell’area in cui custodisce i cani.

In particolare la donna dovrà ripristinare la recinzione esterna e detenere i cani in un’area ridotta nei pressi dell’abitazione debitamente recintata.

La recinzione deve essere alta minimo due metri con rete elettrosaldata e adeguatamente sostenuta da pali infissi nel terreno perimetrando un’area di almeno 30 metri quadrati che possono essere aumentati avendo la donna a disposizione molto terreno.

L’area a ridosso dell’abitazione va attrezzata con due cucce rimovibili lavabili e disinfettabili, ombreggiata con telo sospeso e/o piante ad alto fusto, mangiatoie e abbeveratori antiribaltamento.

Inoltre l’ordinanza stabilisce che in caso di spostamenti gli animali devono essere sempre condotti con museruola e guinzaglio.

Il provvedimento del Comune di Fonte Nuova è stato emesso su richiesta del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario-Igiene allevamenti e produzioni zootecniche di Monterotondo.

Dagli accertamenti della Asl è emerso che la donna detiene nel giardino di casa un cane di proprietà e saltuariamente il cane della madre, entrambi regolarmente iscritti con chip all’Anagrafe canina.

Negli ultimi due anni e mezzo i vicini residenti hanno più volte allertato i veterinari a seguito di aggressioni.

Nel corso dei sopralluoghi gli ispettori Asl hanno così verificato che la recinzione dell’ampio terreno intorno a casa presenta vari pertugi spesso causati dal passaggio di animali selvatici come i cinghiali.

In particolare il 7 ottobre 2022 un cane era stato rinvenuto in strada dalla Polizia Locale e riconsegnato alla proprietaria.

Il 12 ottobre 2022 era stato rinvenuto un cane investito e un altro vagante da parte delle guardie zoofile dell’associazione di protezione ambientale “Guardia Rurale Ausiliaria-Nogra”, organizzazione di volontariato onlus costituita da operatori della vigilanza ittica, venatoria, ecoambientale, zoofila convenzionata con la Asl Roma 5 di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quell’occasione le guardie zoofile sanzionarono la donna, ma il 12 ottobre 2022 furono di nuovo chiamati dai residenti e ritrovarono un cane investito e un altro vagante.

Stessa situazione fu documentata il 7 e l’8 settembre 2023 dalle guardie zoofile dell’associazione “Nogra” che ritrovarono un pitbull in strada.

E ancora: il 7 agosto 2024 un verbale di denuncia orale da parte dei Carabinieri di Monterotondo e un verbale di contestazione della Asl che decise di sottoposti a sequestro fiduciario l’animale morsicatore.

Il 20 agosto 2024 è stata la Polizia Locale ad elevare il verbale di accertamento di violazione, sempre i vigili urbani l’8 gennaio scorso a multare la proprietaria.

Decisivo all’emissione dell’ordinanza è stato il sopralluogo effettuato il 28 gennaio scorso dalla Polizia Locale che ha accertato le condizioni della recinzione esterna, con numerosi punti di vulnerabilità nella capacità di contenimento.