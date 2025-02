MONTEROTONDO – Voragine in Centro, via XXV Aprile sarà riaperta entro sabato

A Monterotondo proseguono i lavori di riparazione della perdita che lunedì pomeriggio 3 febbraio in via XXV Aprile ha causato il cedimento stradale, lo stallo momentaneo di un bus Cotral e la conseguente chiusura al transito veicolare (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il bus Cotral intrappolato con le ruote posteriori nella voragine apertasi in via XXV Aprile a Monterotondo

In una nota diffusa stamane, giovedì 6 febbraio, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Mauro Alessandri annuncia che gli operai di Acea hanno risanato la perdita che ha causato il cedimento stradale, risanato il tratto di fogna interessato lo sgrottamento. Finite le operazioni di rinterro e ristabilizzato il sottosuolo, si richiuderà e asfalterà.



Presumibilmente entro sabato sarà riaperta al transito via XXV Aprile.



“Un fatto certamente significativo, e imprevedibile – sottolinea nella nota l’assessore Mauro Alessandri – cui seguirà un’estensione delle indagini sul sottosuolo, che hanno fino ad ora interessato sì il centro storico, ma quello propriamente detto, precisamente anzi l’asse via Garibaldi- via Vitali e piazza Mons. Giovannetti- e sul quale si è intervenuti con tempestività”.