MONTEROTONDO – Esce di casa e scompare: chi ha visto Giuseppe?

E’ uscito di casa 4 giorni fa senza fare ritorno.

Si chiama Giuseppe Cannatella, ha 60 anni e vive a Monterotondo. I suoi familiari sono molto preoccupati, per questo hanno lanciato un appello di ricerca attraverso “Penelope Lazio Odv”, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Di Giuseppe Cannatella non si hanno notizie da domenica scorsa 2 febbraio 2025, quando è uscito di casa senza soldi e documenti. Non vedendolo rincasare e non riuscendo a mettersi telefonicamente in contatto con lui, i familiari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine e sono partite le ricerche.

Alto un metro e 75 centimetri per 65 chilogrammi, Giuseppe ha corporatura media, capelli corti e brizzolati, occhi scuri. Al momento della scomparsa indossava jeans grigi, maglione nero, giubbino di colore grigio nella parte superiore e bianco nella parte inferiore, scarpe di colore marrone.

Per informazioni o avvistamenti contattare immediatamente le forze dell’ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope attivo 24 ore su 24 al 339 6514799 anche in forma anonima e su Whats App.