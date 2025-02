TIVOLI – Sorpresi a rubare alcolici, pestano il commerciante a bottigliate in testa

Si sono presentati in negozio come due normali clienti. Ma mentre uno si è recato in cassa per pagare due birre, l’altro ha nascosto una bottiglia di cognac nel giaccone.

E’ stato sufficiente che il commerciante li invitasse a riconsegnare la merce per scatenare la violenza.

Pugni, calci, bottigliate in testa.

E’ accaduto venerdì mattina 7 febbraio in un minimarket di Tivoli.

Il minimarket di via di Villa Adriana 122 dove si è consumata la rapina e il pestaggio

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 12 nel minimarket al civico 122 di via di Villa Adriana, un’attività gestita da un 37enne commerciante originario del Bangladesh.

Protagonisti della scorribanda sono due italiani dall’apparente età di 30 anni.

Uno indossava una felpa grigia col cappuccio sulla testa, pantaloni neri sportivi e scarpe da ginnastica bianche. L’altro un cappello di lana nero, giaccone sportivo, pantaloni e scarpe dello stesso colore.

In quel momento il titolare dell’attività era assente e alla cassa c’era un 50enne anche lui del Bangladesh.

Entrato nel locale, il 30enne con la felpa grigia ha preso dal frigo all’ingresso due birre e ha raggiunto la cassa. Nel frattempo il 30enne vestito di nero ha aperto il frigo, ha preso due birre e ha infilato una bottiglia di cognac nella tasca del giubbotto, convinto di non essere visto.

Un momento della violenta aggressione ai danni del 50enne commerciante bengalese

A quel punto il commerciante 50enne è uscito da dietro il bancone, invitando il ragazzo a riconsegnare la bottiglia trafugata, ma la reazione è stata di una violenza inaudita.

Il giovane vestito di nero ha tramortito il bengalese con una raffica di pugni, scaraventandolo sul frigorifero dei surgelati posto al centro del negozio, mentre il ragazzo con la felpa grigia ha iniziato a sferrare colpi sulla testa con la bottiglia di cognac appena bevuta.

Soltanto quando il commerciante era steso sul pavimento tramortito e col volto ridotto una maschera di sangue, i due balordi se ne sono andati.

La prima a dare l’allarme è stata una passante che ha assistito alla scena, dopodiché i commercianti della strada hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Tivoli, gli agenti hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interna del mini-market utili per l’identificazione degli autori.

Il 50enne bengalese è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli: l’uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni per le ferite e le contusioni alla testa.