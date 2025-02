Incendio notturno al parco pubblico, distrutti i giochi per bambini

Le fiamme hanno avvolto prima una struttura di legno, poi hanno divorato i giochi per bambini.

Così nella tarda serata di ieri, sabato 8 febbraio, un incendio è divampato all’interno del parco di villa Gordiani, alla periferia Est di Roma.

Secondo un comunicato del Comando provinciale del vigili del fuoco, verso le 23,30 la sala operativa ha inviato sul posto le squadre di Tuscolano II 12/A e La Rustica 10/A con al seguito l’Autobotte.

All’interno del parco di via Prenestina era andata a fuoco una struttura in legno che conteneva giochi per i bambini. All’arrivo dei soccorritori l’incendio ormai generalizzato aveva coinvolto anche l’area esterna dove erano posizionati ulteriori strutture ricreative.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale.

Le indagini sono in corso per accertare l’origine dell’incendio notturno.