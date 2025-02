GUIDONIA – Furto nel capannone del Carnevale, il Comune sostiene il Comitato

I ladri non spegneranno i sorrisi dei bambini di Guidonia Montecelio.

Il furto di attrezzi compiuto stanotte nel capannone del Comitato del Carnevale ha lasciato il segno e convinto la città a mobilitarsi per garantire la riuscita di quello che si annuncia un evento indimenticabile ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Una panoramica del magico Carnevale di Guidonia (Foto di Gianni Coccia)

Per questo oggi, mercoledì 12 febbraio, il Sindaco Mauro Lombardo e l’Amministrazione comunale hanno condannato il vile gesto, testimoniato ai volontari la più partecipata solidarietà, confermando che “l’Amministrazione si attiverà per dare un concreto contributo, nelle forme che si individueranno, e fare in modo che anche quest’anno il Carnevale di Guidonia regali sorrisi e momenti di felicità condivisa”.