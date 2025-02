SANT’ANGELO ROMANO – Fondo per il sostegno alla locazione: la Regione assegna 15 mila euro

Da Luana Di Marte, prima dei non eletti alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Sant’Angelo Romano, riceviamo e pubblichiamo:

Luana Di Marte di Sant’Angelo Romano

“Ho appreso che al Comune di Sant’Angelo Romano sono stati assegnati 15.962,63 euro relativi al Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024, come previsto dalla D.G.R. n. 1154 del 23 dicembre 2024 (determina D18190 del 31.12.2024).

Si tratta di un’importante risorsa destinata alle famiglie e alle persone in difficoltà economica per il pagamento del canone di locazione. Per questo motivo, ho inviato una richiesta formale al Commissario Prefettizio, Dott.ssa Velia De Bono, affinché il Comune si attivi con tempestività per la pubblicazione del bando e l’assegnazione dei contributi ai cittadini che ne hanno diritto.

È fondamentale che questi fondi vengano resi disponibili il prima possibile per garantire un concreto aiuto a chi si trova in condizioni di difficoltà.

Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, auspicando un intervento rapido ed efficace da parte dell’amministrazione”.