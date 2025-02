GUIDONIA – Carnevale, i carri sfileranno anche di sera

Prove generali del Carnevale al capannone del Comitato.

Il Comitato del Carnevale di Guidonia

Colla, saldatrici e tanta, tanta carta riciclata: il comitato del Carnevale di Guidonia è a lavoro per dare forma ai sogni di tutti i bambini, con la creatività di un’artista e la maestria di un artigiano.

Anche quest’anno i volontari dedicano il proprio tempo libero per collaborare alla creazione dei carri che animeranno il Carnevale.

Sopra e sotto, il Comitato del Carnevale impegnato nella realizzazione dei carri

Ma il sottofondo nel capannone, tra martelli e pennelli, è sempre lo stesso, quello di ogni anno: tante risate.

Si parla a voce alta per sovrastare i rumori, ma c’è sempre spazio per una fragorosa risata e qualche battuta, tra un caffè ed un dolcetto, la grande famiglia del Carnevale guidoniano è all’opera.

Quest’anno sono 4 gli appuntamenti che vedranno Guidonia colorarsi dei mille colori di questa festa:

sabato 1 marzo , con la prima sfilata serale che avrà inizio alle 19;

, con la prima sfilata serale che avrà inizio alle 19; domenica 2 marzo , con la classica sfilata a partire dalle ore 15;

, con la classica sfilata a partire dalle ore 15; lunedì 3 marzo, dedicato interamente ai bambini occupati in giochi di tutti i tipi presso il Villaggio di Carnevale nella Pineta di viale Roma dalle ore 16;

dedicato interamente ai bambini occupati in giochi di tutti i tipi presso il Villaggio di Carnevale nella Pineta di viale Roma dalle ore 16; martedì 4 marzo, con la sfilata finale e il classico rogo di Re Carnevale, a partire dalle ore 15.

Tante sono, infatti, le novità di questa nuova edizione, a partire dunque dalla sfilata serale, che vedrà le strade di Guidonia colorarsi dal crepuscolo fino a notte inoltrata.

C’è anche un regalo per i più piccoli, ma anche per i più grandi: il Villaggio di Carnevale.

Allestito presso la pineta di Guidonia, il villaggio è sempre aperto in questi 4 giorni per festeggiare ancora di più insieme ai bambini e per offrire food e beverage a tutti i partecipanti delle sfilate, che quest’anno saranno proprio tanti!

Sono infatti sei i carri realizzati dal Comitato, ognuno di questi con un tema specifico e ben strutturato.

Ecco la lista dei carri che sfileranno in queste giornate:

Carro: Re Carnevale

● Gruppi: Comitato

● Scuole di danza: Lady Giulia Stella, Majorette Marcellina

Carro: I messicani

● Gruppi: Comitato, Istitituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” Guidonia

Carro: La cartomante

● Gruppi: Comitato, Gruppo mamme (referente Simona, contatto Paolo), Cinestar

Carro: Wicked

Gruppi: Comitato, MAB Mirko Boemi

Carro: Elemental

● Gruppi: Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Guidonia

Carro: Deadpool

● Gruppi: Istituto Comprensivo “Montecelio”, Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” Villalba, Istituto Comprensivo Sant’Angelo Romano, Comitato, Gruppo Scout Guidonia 1, Gruppo Scout Guidonia 2

Per capire, meglio cosa si nasconde dietro a questo magistrale evento, le parole del volto storico del Comitato, Paolo Aprile.

Quali sono le novità di questo anno?

Paolo Aprile: “Quest’anno è un anno speciale e ricco di novità.

Abbiamo voluto introdurre una sfilata in più nella giornata di sabato 1 marzo, e sarà una sfilata mai vista prima. Porteremo i carri su strada proprio al tramonto del sole, e procederemo durante la serata.

Tutti i carri saranno ben illuminati così come le strada, e speriamo che si possa creare una tradizione da ripetere anno dopo anno. Inoltre, abbiamo introdotto un vero e proprio villaggio di carnevale, composto da vari stand, sia di intrattenimento che di food e beverage.

Tutto questo ci è costato tanti sacrifici e soprattutto tanta organizzazione, ma siamo orgogliosi di ciò che è venuto fuori e speriamo nella migliore realizzazione possibile”.

Cosa vi spinge a sacrificare il vostro tempo per realizzare questa festa?

Paolo Aprile: “Vedere la felicità di ragazzi e adulti durante le sfilate è per noi fonte di grande orgoglio.

Anche se molto spesso abbiamo lavorato con il freddo e con il buio, le risate e le nostre chiacchiere ci hanno scaldato i cuori e ci hanno accompagnato anche nei momenti più difficili”.

Quali sono i buoni propositi per il prossimo anno?

Paolo Aprile: “Ovviamente speriamo di poter ripetere al meglio, ancora una volta, questa splendida festa.

Speriamo di riuscire a lavorare ancora con questo splendido spirito di amicizia che ci unisce e di riuscire a rispettare i tempi senza problemi.

Inoltre, speriamo di poter introdurre ancora nuove idee e nuovi eventi per il prossimo anno”.

(Matteo Somma)