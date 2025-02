MONTEROTONDO – Sequestrate 12 mila tonnellate di alimenti non tracciabili

Quattro attività sospese, un locale sequestrato, un commerciante denunciato e sanzioni amministrative pari a 110.000 euro.

E’ il bilancio dei controlli disposti dalla Questura di Roma nel centro urbano di Monterotondo eseguiti dagli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, in sinergia con gli uomini della Polizia Stradale, con gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo, con il personale del S.I.A.N. e dell’Asl Roma 5, operatori dell’Ispettorato del Lavoro e personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Secondo un comunicato diffuso oggi, domenica 16 febbraio, dalla Questura di Roma, gli agenti hanno messo a segno controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni fenomeno di illegalità che hanno interessato diverse attività commerciali e gli assi viari delle zone di competenza.

Sei le attività commerciali tra esercizi di vicinato e attività di ristorazione sottoposte ad ispezione amministrativa, i controlli si sono estesi anche in due impianti industriali per la produzione di alimenti e la distribuzione sul territorio regionale.

All’esito dei controlli il titolare di un esercizio è stato poi denunciato all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di igiene e salute pubblica, sicurezza nei luoghi di lavoro e irregolarità in materia di lavoro.

Sequestrati oltre 12 mila tonnellate di alimenti non tracciabili e disposto lo smaltimento.

Ammonta a circa 110.000 euro l’importo delle sanzioni amministrative elevate a carico dei titolari delle attività controllate

Un sequestro amministrativo, sempre per gravi violazioni in ambito igienico sanitario, è scattato per un locale utilizzato come deposito.

14 diffide notificate per inosservanza del regolamento europeo che disciplina la sicurezza e l’integrità alimentari e inosservanza del disposto del T.U. del Commercio.

Operate complessivamente 4 sospensioni delle attività commerciali.

Sono circa 200 le persone identificate, 121 i veicoli controllati insieme ai rispettivi conducenti.

Eseguite 4 perquisizioni personali e veicolari con 7 contestazioni al codice della strada. Un veicolo, poi, è stato sequestrato al proprietario per mancata copertura assicurativa.

La maxi-operazione congiunta si è estesa anche nel territorio di Fonte Nuova, dove gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, in sinergia con gli uomini della Polizia Stradale, e gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova, hanno sottoposto ad ispezione 5 attività commerciali, elevando sanzioni per circa 6.000 euro a carico dei titolari e sospendendone una.

Durante i controlli a Fonte Nuova, l’attenzione si è estesa anche sulle sale gioco videolottery, sanzionate per non aver rispettato le ordinanze che regolano gli orari di sospensione del gioco e per la mancata osservanza della separazione dello spazio dedicato ai dispositivi video – ludici.

Nel comunicato stampa la Questura sottolinea che la strategia messa in campo rappresenta uno dei numerosi tasselli di un più ampio mosaico che proseguirà in maniera costante al fine di garantire il presidio anche delle aree extraurbane della Capitale, nell’obiettivo di garantire ad unicum tutela di sicurezza e decoro urbano.