L’obiettivo è salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini, oltre che proteggere gli animali. Così il Comune di Fonte Nuova ha stipulato una convenzione annuale con l’associazione “Guardia Rurale Ausiliaria Nogra”.

L’accordo è stato approvato con la determina numero 155 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dal Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti e pubblicata all’Albo Pretorio giovedì scorso 13 febbraio con la quale viene stanziato un contributo di 3 mila euro.

Stando alla convenzione stipulata tra il Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti e il Presidente della “Guardia Rurale Ausiliaria” Mario Bove – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE -, agenti e volontari collaboreranno nel salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini tramite una azione di vigilanza lesa a valorizzare e a difendere l’ambiente in generale, le zone protette e di significativo pregio naturalistico, sviluppare l’educazione ambientale e la protezione civile, nonché tutelare il verde pubblico.

A coordinare i volontari sarà il Responsabile Locale della Guardia Rurale Ausiliaria Claudio Patrizi che organizzerà il servizio di vigilanza volontaria sul territorio secondo le disposizioni della Polizia Locale.

In caso di accertamento di violazioni, gli operatori nominati redigeranno verbali che verranno prontamente inviati al Sindaco secondo le procedure di legge per gli ulteriori adempimenti. Gli Operatori della Guardia Rurale Ausiliaria (Servizio di Tutela Zoofila Ambientale) saranno inoltre disponibili a collaborare ad iniziative di educazione ambientale, atte a valorizzare e far conoscere le zone di pregio e di interesse ambientale.

I volontari saranno disponibili a collaborare con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenza a carattere ambientale e segnalare alle stesse possibili condizioni di rischio ambientale riscontrate durante il servizio.

Le Guardie Zoofile Ambientali (Servizio di Tutela Zoofila Ambientale) effettueranno nel Comune di Fonte Nuova la verifica del corretto mantenimento delle micro zone cittadine e dei giardini comunali, controllando lo stato di pulizia dei luoghi e i comportamenti che provocano inquinamento del territorio o illeciti ambientali, con particolare riferimento al fenomeno di abbandono dei rifiuti e discariche abusive.

Gli Operatori svolgeranno anche attività di controllo e verifica dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina, oltre che della corretta conduzione degli animali e del rispetto della raccolta delle deiezioni canine.

Per la realizzazione del Servizio di vigilanza gli Operatori utilizzeranno le proprie divise con i relativi distintivi e si avvarranno delle strutture e dei mezzi di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione, come autovetture, radio, telefoni cellulari, cane, binocoli.

Gli Operatori dovranno essere dotati di idonei segni di riconoscimento, nonché di una speciale Tessera di Servizio rilasciata dall’Associazione, convalidata dal Sindaco o altra pubblica Autorità.