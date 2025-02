Furto in casa, la vittima ringrazia il Questore per aver recuperato il bottino

Al rientro di sera ha trovato l’appartamento a soqquadro, soldi e gioielli spariti. Per questo ha richiesto l’intervento della Polizia e nel giro di poche ore gli agenti gli hanno riportato il maltolto.

Come segno di riconoscenza il signor Andrea, il proprietario di casa, ha preso carta e penna raccontando la sua storia a lieto fine al Questore di Roma Roberto Massucci che lo ha ricevuto negli uffici di via San Vitale.

Per Andrea è stata l’occasione giusta per manifestare di persona la sua eterna gratitudine agli agenti del Commissariato Villa Glori, protagonisti del recupero del bottino conquistato da due “ospiti indesiderati” che, poco prima, approfittando della sua assenza, erano entrati senza “invito” nella sua abitazione.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, il fatto risale alla sera del 24 gennaio scorso.

Trovando l’appartamento completamente a soqquadro, in preda al panico, l’uomo aveva chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 per segnalare il furto subito.

Facendosi interpreti della sua angoscia e del suo disagio, gli agenti del Commissariato Villa Glori lo hanno rassicurato, si sono messi subito in azione e nel giro di poche ore sono tornati, come promesso, con il regalo “inaspettato”.

“Un chiaro esempio di come il lavoro quotidiano dei suoi poliziotti rafforzi il senso di vicinanza e fiducia dei cittadini”, sono le parole con cui Andrea ha voluto ringraziare gli “angeli” che hanno messo in salvo “il frutto dei suoi sacrifici”.

Stima e gratitudine che il signor Andrea, qualche giorno fa, ha potuto esprimere al Questore di Roma, al Dirigente del Commissariato Villa Glori e soprattutto ai suoi “ragazzi in divisa” rivolgendo loro, oltre le parole, uno sguardo carico di riconoscenza.