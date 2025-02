Oggi, venerdì 28 febbraio, è l’ultimo giorno di servizio del Comandante della Polizia Locale di Castel Madama Antonio Baiocco, che dopo tanti anni di dedizione, professionalità e impegno, raggiunge il traguardo della meritata pensione.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Castel Madama.

Guidare la Polizia Locale non è solo un incarico di responsabilità, ma una vera e propria missione – si legge nel post – Sempre presente nelle situazioni emergenziali, punto di riferimento per i cittadini, esempio di competenza e fermezza, il Comandante ha garantito sicurezza, ordine e vicinanza alla nostra comunità con serietà e dedizione.

Il Comandante della Polizia Locale di Castel Madama Antonio Baiocco festeggiato dai colleghi e dal sindaco Michele Nonni

Sostituirlo non sarà semplice, sottolinea nella nota l’amministrazione comunale che ha dedicato al Comandante Antonio Baiocco un giorno di festa per ringraziarlo e augurargli un futuro sereno e gratificante.

“Oggi salutiamo non solo un grande professionista, ma una persona che ha servito la nostra comunità con passione e senso del dovere – sono le parole del Sindaco Michele Nonni al termine del saluto con i colleghi e l’Amministrazione – Grazie per tutto quello che hai fatto per la comunità, per la tua disponibilità e per la tua umanità.

Personalmente, voglio ringraziarti per la vicinanza e il supporto in questi anni di consiliatura, per la tua disponibilità e per il prezioso lavoro svolto in ogni situazione, anche le più complesse.

Ti auguro, a nome di tutta l’Amministrazione il meglio dalla vita e una pensione serena e il meritato riposo”.