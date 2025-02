TIVOLI – Al Palasport il Campionato Regionale di Danza

Sabato 1 e domenica 2 marzo il Palasport Paolo Tosto di Tivoli diventerà il cuore pulsante della danza sportiva regionale, accogliendo atleti di talento per due giorni di grandi performance.

L’impianto sportivo ospiterà il Campionato Regionale Lazio 2025 organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM) e dal Comitato Italiano Paralimpico.

Un fine settimana di pura emozione, con competizioni di danze accademiche, coreografiche, standard, latine, caraibiche e paralimpiche, che metteranno in luce impegno, passione e disciplina.

La manifestazione avrà inizio sabato mattina alle ore 9,30 con la competizione delle Danze Accademiche, ovvero Danza Classica, Modern-Contemporary, Jazz Dance e Show Dance.

A seguire le Danze orientali Street e Pop Dance, come Hip Hop e Street Dance Show. A seguire avrà inizio il Campionato Paralimpico di Danze standard, Latine, Combinata e Caraibiche.

Domenica 2 marzo alle 9,30 inizia la competizione di Danze Coreografiche con esibizioni di Solo, Duo, Gruppo e Show di tutte le categorie e classi.

L’ingresso al pubblico è di 10 euro. Ingresso gratuito per i tecnici residenti nel Lazio in regola con il tesseramento per l’anno corrente.

Il Comune di Tivoli invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere gli atleti in gara, celebrando insieme i valori dello sport, dell’inclusione e della cultura della danza.

Un ringraziamento alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali e agli organizzatori per aver scelto Tivoli come sede di questo prestigioso evento!