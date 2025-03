GUIDONIA – Operai Acea al lavoro per riparare la voragine

E’ in corso l’intervento di riparazione e ripristino della pavimentazione nel tratto interessato dal cedimento dell’asfalto in via Bari, una delle strade principali del quartiere di Villalba di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio annuncia che Acea Fogne ha provveduto a videoispezionare la condotta e ad avviare i lavori necessari.

Sul posto sono presenti anche i tecnici dei Lavori Pubblici.

La voragine si è aperta poco dopo le 14 di ieri, lunedì 10 marzo, all’altezza del civico 57 e misura una profondità di circa un metro, a causa della rottura di una tubazione idrica.

La strada è interdetta al traffico. per la messa in sicurezza da parte degli operai di Acea Ato2.