GUIDONIA – Quartiere senz’acqua per manutenzione straordinaria della rete idrica

Acea comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Guidonia Montecelio nella giornata di domani, mercoledì 12 marzo 2025, dalle ore 09:00 alle ore 16:00.

Di conseguenza, potrebbero verificarsi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade e zone:

– Via Colle Giannetta

– Via Casal Bianco da Via Roma a Via Tor Mastorta

– Via delle Pervinche

– Via delle Peonie

– Via Casal Bianco Vecchia

– Via delle Ninfee

– Via delle Giunchiglie

– Via dell’Alloro

– Via degli Amaranti

– Via delle Arniche

– Via degli Ibis

– Via degli Aromi

– Via dei Sambuchi

– Via dell’Edera

– Via Rosata

– Via delle Tuberose

– Via delle Palme

– Via dei Melograni

– Via dei Girasoli

– Via delle Ginestre

– Via dei Mughetti

– Via delle Fresie

– Via delle Petunie

– Via delle Magnolie

– Via dei Mirti

– Via delle Dalie

– Via delle Campanule

– Via dei Biancospini

– Via dei Gelsomini

– Via dei Giunchi

– Via delle Viole

– Via delle Verbene

– Via San Filippo Neri

– Via dei Ciclamini

– Via delle Camelie

– Via Roma da Via Casal Bianco a Via delle Genziane

– Via della Longarina

– Via di Colle Fiorito

– Via dei Narcisi

– Via degli Amaranti

– Via dei Gladioli

– Via delle Margherite

– Via dei Mandorli

– Via delle Orchidee e relative traverse

Potranno essere interessate dalla sospensione anche le zone limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte, che sarà disponibile in:

– Via delle Viole

– Via delle Verbene

– Scuola Primaria Baby College

– Istituto Comprensivo “Giuliano Montelucci”

In casi di effettiva e improrogabile necessità, sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotte al numero verde 800.130.335.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.