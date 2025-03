GUIDONIA – Strade sicure, si asfalta la “Camionabile”

E’ in corso un intervento di rifacimento di un altro tratto di via della Pietrara, la strada meglio nota come “Camionabile” che collega via di Casal Bianco alle cementerie Buzzi Unicem, a Guidonia Centro.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale.

“Si tratta di un intervento, che segue il precedente, che abbiamo inserito nel cronoprogramma di lavori – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – consentirà di ripristinare la pavimentazione di questa strada percorsa giornalmente, tra l’altro, da numerosi mezzi pesanti”.