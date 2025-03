MENTANA - Trasporto pubblico, nuova fermata in via Moscatelli

Il Comune di Mentana informa la cittadinanza che per migliorare la sicurezza sia pedonale che veicolare lungo il percorso attuale dei mezzi del trasporto pubblico locale e per risolvere l’attuale criticità costituita dalla svolta dei detti mezzi su Via Amendola provenendo da Via Reatina dalla mezzanotte di lunedì 24 marzo 2025 il trasporto pubblico locale proveniente da Roma e da Palombara Sabina e diretti a Monterotondo, all’intersezione di Via VIII Settembre con Via Spontini e Via Moscatelli seguiranno in seguente percorso:

– Via Spontini

– Via Monteverdi

– Via Reatina

– Via Spontini

– Via Moscatelli

– Largo Lolli

– Via Amendola

per proseguire su via Amendola in direzione Monterotondo.

Allo scopo di una migliore fruizione del servizio stesso da parte del pubblico, verrà istituita una nuova fermata CO.TRA.L. in via Moscatelli nei pressi del civico 111.

Il Comune annuncia inoltre che lungo il percorso sopra descritto continueranno ad essere attive le seguenti fermate temporanee:

VIA SPONTINI, nei pressi del civico 57/A;

VIA MONTEVERDI, nei pressi del civico 19;

VIA REATINA, nei pressi del civico 119/127.