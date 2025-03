GUIDONIA – “Fasci appesi”, la solidarietà della politica al consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Tanti messaggi di solidarietà sono stati recapitati al Consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Guidonia Montecelio Augusto Cacciamani, che durante il Consiglio di ieri pomeriggio – lunedì 24 marzo – ha rinvenuto nella cartellina personale un foglio bianco con su scritto “Fasci Appesi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una minaccia neanche troppo velata scoperta che lo stesso Cacciamani ha reso noto in apertura della seduta durante la quale erano previsti 7 punti all’ordine del giorno.

“Il vile e ignobile gesto che ha interessato il Consigliere Augusto Cacciamani, che ha rinvenuto nella sua cartellina personale, all’inizio della seduta, un foglio con la scritta “FASCI APPESI!”, è stato duramente stigmatizzato e censurato dall’intero Consiglio comunale in corso di svolgimento – ha commentato il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo in un comunicato stampa – L’Amministrazione comunale, oltre a esprimere solidarietà al Consigliere Cacciamani, procederà a formalizzare una denuncia all’Autorità giudiziaria affinché sia possibile individuare chi si è reso protagonista di tale vile gesto.

Si tratta di un episodio di rilevante gravità, con il quale si è cercato di intimidire un rappresentante dell’Ente, cercando di condizionare la rappresentanza democratica della nostra comunità”.

Anche il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha manifestato la sua vicinanza al collega di partito in un comunicato stampa.

“Esprimo la mia solidarietà al Consigliere Comunale di Guidonia Montecelio, Augusto Cacciamani per l’atto intimidatorio che ha subito durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale – si legge in una nota di Innocenzi – Il gesto vile di inserire una minaccia con la scritta “Fasci appesi” nella sua cartellina non solo è una manifestazione di violenza politica, ma rappresenta anche un attacco alla libertà di espressione e al diritto di svolgere un mandato politico senza paura di ritorsioni.

Questo atto, insieme ad altri episodi che purtroppo stanno diventando sempre più frequenti, è sintomatico di una deriva che non possiamo permettere. L’aggressività nelle parole, l’incitamento all’odio, la diffusione di false informazioni, sono tutte forme di violenza che minano la serenità e la libertà di chi opera in politica. È ormai evidente che dobbiamo tutti impegnarci a promuovere un ambiente politico basato sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione. Le istituzioni devono essere un luogo dove le divergenze si affrontano con proposte concrete. Nessuna differenza ideologica giustifica un comportamento che minaccia la libertà di pensiero e il principio di uguaglianza di ogni cittadino. Per questo, invito tutte le forze politiche, senza distinzione di appartenenza ideologica, a condannare con fermezza tali atti e a lavorare insieme per un clima di maggiore rispetto e serenità. Non possiamo accettare che la politica si trasformi in un contesto dove la violenza diventa una forma di comunicazione. È nostro dovere, come esponenti delle istituzioni, non solo condannare fermamente ogni forma di violenza, ma anche educare le nuove generazioni al rispetto delle idee altrui e alla convivenza civile. Rinnovo, infine, il mio pieno sostegno al Consigliere Augusto Cacciamani e a tutti i colleghi che, come lui, affrontano la loro attività politica con impegno e passione, sempre nel rispetto della legalità e della democrazia. Questo episodio non deve farci indietreggiare, ma deve piuttosto rafforzare la nostra determinazione nel costruire un futuro più sereno per tutti i Cittadini”.

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Bertucci di Guidonia, non ha fatto mancare il suo sostegno.

“Nell’odierna seduta del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio è avvenuto un fatto increscioso e gravissimo: il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto dal capogruppo Adalberto Bertucci e dal consigliere Augusto Cacciamani, ha trovato nel fascicolo dei lavori dell’assemblea un foglio recante la scritta <Fasci Appesi> – si legge in una nota di Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio – Un fatto reso ancora più grave dalla violazione di uno dei luoghi simbolo della democrazia come quello rappresentato dalla sala consiliare. E certamente una minaccia neanche troppo velata al lavoro che Fratelli d’Italia sta portando avanti nella Città dell’Aria, nel consiglio comunale e nella giunta del sindaco Lombardo con l’assessore Valentina Torresi: non intendiamo piegarci a questa violenza, un linguaggio che non ci appartiene e che non deve essere accettato nel dibattito politico”.

Solidarietà ad Augusto Cacciamani anche dal presidente del circolo Mario De Bernardi di Fratelli d’Italia di Guidonia Centro, Jacopo Cardarelli.

“Quanto accaduto durante il Consiglio comunale è inaccettabile – scrive Cardarelli in una nota – L’attacco portato al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con il rinvenimento della scritta “fasci appesi!” è un chiaro atto di odio e violenza politica.

Il clima pericoloso che si respira è alimentato da chi non sa confrontarsi democraticamente, forse per mancanza di contenuti o per giustificare i loro continui fallimenti politici, e preferisce farlo con atti vili per poi nascondersi dietro i valori di una democrazia che probabilmente non gli appartiene.

Nonostante gli innumerevoli insulti e minacce ricevute, Fratelli d’Italia non ha mai nascosto i propri valori e continuerà a lavorare senza sosta.

Intendo esprimere a nome mio e del Circolo Mario De Bernardi la massima vicinanza ai consiglieri Bertucci e Cacciamani e ringraziarli per l’ottimo lavoro che, quotidianamente, svolgono per la nostra città”.

Nella serata di ieri il consigliere comunale Augusto Cacciamani ha ringraziato tutti per la Vicinanza e Solidarietà espressa nei suoi confronti.