CASTELNUOVO DI PORTO – Ludovica Ricotta presenta “La magia del taciuto”

In occasione della Giornata mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco nel 1999, e che ogni anno si celebra nel giorno in cui inizia la Primavera, sabato 29 marzo, alle ore 18, a Castelnuovo di Porto (RM), nel cuore del centro storico del paese, presso la splendida Sala dell’Associazione culturale “Gli Artenauti”, in Via Umberto I 21, sarà presentato il libro della giovane poetessa Ludovica Ricotta, dal titolo “La Magia del taciuto”, edito da EMIA Edizioni.

Attraverso i suoi versi, Ludovica Ricotta, tocca le corde più profonde dell’animo umano e trasforma in parole le sfumature dell’essere nel mondo, cercando di catturarne e trasmetterne le emozioni più intime e universali ed esplorando l’estrema vulnerabilità dell’umanità, con una sensibilità e una profondità sorprendenti per la sua giovane età.

“Per me è centrale – scrive Ludovica Ricotta nelle note del libro − trattare nei versi la disumanizzazione dell’umanità che, troppo impegnata a cucirsi chirurgicamente le maschere sociali addosso, omologa le diversità tendando di incasellarle, poiché disturbanti, con la loro autonomia di pensiero e la monumentale luce delle idee.

Altrettanto fondamentale è far comprendere l’importanza di attraversare il dolore indivisibile di ogni essere umano, perché solo guardandosi dentro si giunge nel sottosuolo della propria Anima con estrema lucidità, accogliendo tutte le fragilità appartenenti alla Condizione Umana, trasformandole in musica di parole libere”.

Dialoga con Ludovica Ricotta la divulgatrice culturale Francesca Jacomini.

Legge alcune poesie tratte dal libro Cinzia Antonetti.

Composizioni musicali di Francesco Marchetti.