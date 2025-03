Calcio Promozione. Il Montecelio ci crede, Monterotondo e Villalba non mollano 

Il Palombara riposa e il Montecelio rosicchia tre punti, Villalba e Monterotondo continuano la rincorsa per la zona playoff.

Si deciderà per una manciata di punti il Campionato di Promozione Girone B.

Sia le squadre che rincorrono la salvezza sia quelle che si litigano un posto nei playoff sono appollaiate in classifica.

Il Monterotondo 1935 vincendo fuori casa con un sonoro 3 a 0 contro il Soratte Capena (doppietta di Tornatore e rete di Fabrizi per gli eretini) con i suoi 50 punti rimane al quarto posto a sole a tre lunghezze dal Villalba Ocres Moca 1952 che con 53 punti, grazie alla vittoria odierna al Ferraris contro il Vis Subiaco per 1 a 0 (gol di Prosperini), rimane incollata in terza posizione nella zona playoff.

Altra lotta all’ultimo sangue è quella per la salvezza dove il Montecelio 1964 non vuole mollare la presa e oggi contro l’Athletic Soccer Academy vincendo 2 a 1 (gol di Petrageli e Ferrante per il Montecelio e D’Alessandro per il Soratte) raggiunge il Palombara a 25 punti.

La squadra sabina in questa domenica osservando il turno di riposo vede così avvicinarsi la possibilità di una retrocessione diretta.

(Daniele Di Cerbo)