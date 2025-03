La Dea Bendata bacia Guidonia Montecelio.

L’estrazione del Lotto di sabato 29 marzo si è rivelata particolarmente ricca e generosa per un fortunato giocatore che grazie a tre ambi e un terno ha totalizzato una vincita da 55 mila euro.

Secondo quanto riporta Agipronews, la giocata è stata effettuata presso la tabaccheria di Stefania Pallozzi presso il “Bar Mas’s” di Via Jenne 1, a Setteville Nord.

Per l’attività, inaugurata nel 2007, si tratta della più grande vincita al Lotto.

Ma non è l’unica.

L’estrazione del Lotto di martedì 5 novembre 2024 aveva regalato una vincita da 23.750 euro ad un altro cliente del “Bar Mas’s” che aveva azzeccato un terno su tutte le ruote (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sempre secondo quanto riporta Agipronews, Roma e la Città del Nordest sono state protagoniste del weekend nelle ultime estrazioni del Lotto, durante le quali sono state centrate vincite complessive dal valore di 90 mila euro.

Oltre ai 55 mila euro vinti in via Jenne, si registrano venerdì 28 marzo altri tre ambi e un terno da 23.750 euro vinti in via Tiburtina, a Roma.

Nella stessa giornata un terno vale una vincita da 11.250 euro a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, in via Prenestina Nuova.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9 milioni di euro, per un totale di 351,6 milioni di euro da inizio 2025.