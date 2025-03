Serie D, Tounkara squalificato per 10 mesi: motivo top secret

Mamadou Tounkara Tounkara, calciatore spagnolo classe 1996, attualmente in forza al “Guidonia Montecelio 1936 Fc” non giocherà per 10 mesi.

La pesante sanzione nei confronti dell’attaccante ex Lazio è stata inflitta dal Tribunale Federale Nazionale sezione Disciplinare al termine della Camera di consiglio di giovedì scorso 27 marzo riunitasi a seguito del deferimento proposto il 3 marzo dal Procuratore Federale.

Oggi pomeriggio, lunedì 31 marzo, la società rosso blu, protagonista del Campionato di Serie D Girone G, ha subito emesso un comunicato per informare i tifosi di aver risolto in maniera consensuale il contratto con il calciatore squalificato “per motivi dissociati dal nostro club, per il vero completamente estraneo ai fatti contestati all’atleta”.

“II Guidonia Montecelio – si legge sempre nel comunicato – augura a Tounkara di fare chiarezza su questa spiacevole vicenda“.

Dal dispositivo del Tribunale Federale e dal Comunicato della società non emergono le motivazioni che hanno portato alla squalifica.

Non è la prima volta che il calciatore Tounkara incappa in severe sanzioni disciplinari.

Nel 2017, quando Tounkara militava nella Lazio, ebbe un anno di Daspo per una rissa in Tribuna Monte Mario all’Olimpico per difendere Biglia, un suo compagno di squadra preso di mira da un tifoso.

Lo stesso Tounkara nelle giovanili della Lazio fu squalificato per un mese per un fallo di gioco scorretto su un avversario nel derby Primavera.

(Daniele Di Cerbo)