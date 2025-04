MENTANA – Spaccia cocaina sull’auto a noleggio, preso pusher albanese

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Mentana, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità.

Nel corso delle attività, svoltesi nell’arco serale di venerdì 28 marzo, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane albanese di 21 anni poiché gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato notato aggirarsi con fare sospetto a bordo di una utilitaria presa a noleggio, nei parcheggi di una palestra di Mentana.

I militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno così deciso di procedere ad un approfondito controllo che ha permesso di rinvenire 22 grammi di cocaina, suddivisa in 28 dosi, nonché la somma contante di 255 Euro, in banconote di piccolo taglio.

Dopo l’arresto, su disposizione della Procura di Tivoli, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Roma.

L’indomani, il GIP di Tivoli ha convalidato l’arresto, rimettendo in libertà il 21enne.

Sempre nel corso dei controlli, altre 6 persone sono state denunciate a piede libero. In particolare, un 16enne, un 18enne ed un 42enne, sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 16enne ed il 42enne sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 80 grammi circa e di 20 grammi di hashish, mentre il 18enne è stato trovato con 1 grammo di cocaina e 3 di crack. Altri due uomini, di 30 e 34 anni, sono stati denunciati all’A.G. di Tivoli poiché, fermati alla guida della propria auto, erano in possesso, senza alcuno giustificato motivo, rispettivamente di un coltello di 24 cm e di un coltello di 22 cm.

Infine, un 35enne, è stato fermato dai Carabinieri mentre era alla guida della propria autovettura e all’atto del controllo è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore a quello consentito e per questo motivo è stato denunciato alla Procura di Tivoli, con il contestuale ritiro della patente di guida.

Sempre nel corso dei controlli altre 7 persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura poiché sono state sorprese in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato oltre 140 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per importo di oltre 12.500 euro. Ritirate 14 patenti di guida, di cui 4 in virtù dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, in quanto il conducente è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo mentre faceva uso del telefono cellulare.

I risultati sono frutti della costante ed incessante azione di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, finalizzata a contrastare ogni forma di illegalità, garantendo la sicurezza dei cittadini di questi territori.