GUIDONIA – La “Banda della Spaccata” messa in fuga dai residenti

E’ tornata a colpire la “Banda della Spaccata”, il gruppo criminale che da anni imperversa nella Città del Nordest.

Sesto Marcangeli, titolare della storica attività commerciale di via Milano a Villalba di Guidonia

Stavolta i ladri sono tornati a “Il Punto”, storica bottega di alimentari e tabaccheria in via Milano, a Villalba di Guidonia, inaugurata nel 1963 da Sesto Marcangeli e dalla moglie Luigia Scaldaferri, oggi gestita dai figli Claudio, Stefania e Nunzia.

Le immagini del furto messo a segno nel 2022 ai danni dell’attività con lo stesso modus operandi

Un’attività già presa di mira all’alba di oggi, mercoledì 9 marzo 2022 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’assalto è stato messo a segno poco dopo la mezzanotte tra sabato 5 e domenica 6 aprile. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso cinque uomini incappucciati e due Fiat Panda, una bianca e una color oro.

I danni all’interno dell’attività commerciale presa di mira due volte in tre anni

L’utilitaria bianca è stata utilizzata come ariete lanciata in retromarcia contro la serranda per almeno 4 volte, scassinando la serranda e distruggendo la vetrata d’ingresso del tabacchi e le vetrine di esposizione.

I ladri sono riusciti ad afferrare appena due borse da donna in vendita, ma sono stati costretti a fuggire per l’arrivo di alcuni residenti scesi in strada all’avvertire dei rumori.

Il danno è ancora da quantificare.

Tre anni fa la “Banda della Spaccata” agì col medesimo modus operandi e fece razzia di decine di pacchi di Gratta e Vinci.