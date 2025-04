GUIDONIA – Si asfalta a Villalba, via Bari come un biliardo

È in corso di svolgimento il rifacimento della pavimentazione stradale in via Bari a Villalba, ultimamente interessata da lavori riguardanti la condotta fognaria da parte di Acea Fogne.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo la nota, entro oggi sarà completato il tratto compreso tra via Catania e via Lucania.

Il secondo intervento, quello compreso tra via Catania e via Tiburtina, inizialmente previsto per venerdì 11 aprile, sarà, probabilmente, rinviato alla prossima settimana, ha evidenziato l’assessore ai lavori pubblici Mario Proietti, per “sopravvenute problematiche tecniche”.