GUIDONIA – Forza Italia a Congresso: sfida Venturiello-Massini Jr per il ruolo di Segretario

Domenica 13 aprile 2025 a Guidonia Montecelio si celebrerà il Congresso cittadino comunale di Forza Italia per l’elezione del nuovo segretario politico.

I candidati sono due: il Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia Valerio Massini e il consigliere comunale Michele Venturiello, eletto nel 2022 nella Lista civica “Città Nuova”.

In uno spirito di servizio per la ricerca di una evoluzione ed innovazione del partito, Michele Venturiello ha raccolto l’invito di molti iscritti per la candidatura a segretario politico.

“Con sorpresa – afferma Venturiello in un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 10 aprile – ho ricevuto un tale invito che io accolgo con spirito di servizio per aprire il partito a tutte le sensibilità e le istanze che si riconoscono nei principi del partito popolare europeo, da declinare certamente nella vita politica cittadina.

Auspicando la più larga convergenza su un progetto unitario e restando aperto a tutte le istanze che storicamente o recentemente si riconoscono nel partito di Forza Italia, lavorerò insieme alle amiche e agli amici per sviluppare un progetto politico a servizio di tutta la città.

Nel ringraziare chi nelle ultime ore ha voluto indicarmi per tale, non facile, compito – come Marco Berlettano, Antonio Castellino, Marianna De Maio, Savino Donvito, Andrea Grimaldi, Fabio Peretti – a cui non mancherò di chiedere una fattiva collaborazione nel ricoprire i servizi che si renderanno necessari per una nuova vitalità del partito, sarà anche mia cura indicare alla prima riunione della Segreteria la nomina della dott.sa Arianna Cacioni quale vice segretario comunale”.

La candidatura di Valerio Massini è stata decisa il 25 marzo scorso in una riunione alla quale hanno preso parte il Coordinatore di Forza Italia Maurizio Massini, i membri della Segreteria Provinciale di Forza Italia Stefano Sassano ed Alessandro Coccia, il Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia Valerio Massini, il Consigliere Comunale e Capogruppo di F.I. Alfonso Masini e molti quadri e dirigenti del partito locale.

La battaglia congressuale sarà solo un democratico e franco confronto tra visioni del Partito nella città, ma alla fine della fase congressuale siamo sicuri che tutti lavoreremo per la crescita del Partito e per aumentare la fiducia dei cittadini nell’unica vera forza moderata del Paese.