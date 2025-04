AGOSTA – Pozzolana addio, un milione di euro dal Pnrr per il campo in erba sintetica

L’importo complessivo dell’intervento è di un milione e 25 mila euro finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un totale di circa 360 giorni lavorativi.

Il Sindaco di Agosta, Massimiliano Valente, e gli altri amministratori dei comuni limitrofi hanno accolto il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna e la Delegata al bilancio e al patrimonio, Cristina Michetelli.

“La riqualificazione del Campo sportivo di Tostini rappresenta un importante tassello nella crescita sportiva, sociale e culturale della nostra Comunità – ha detto il Sindaco, Massimiliano Valente – in questi anni la nostra Società Polisportiva è cresciuta moltissimo, raggiungendo centinaia di iscritti provenienti da numerosi Comuni della Valle dell’Aniene.

Quest’opera dunque, realizzata unitamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresenta non un semplice campo sportivo ma un punto di crescita e di sviluppo per intere generazioni che legate dai sani valori dello sport possono trovare in questo luogo un punto di riferimento”.

Secondo un comunicato della Città Metropolitana di Roma Capitale, la struttura attualmente presenta un livello di efficienza energetica molto basso e uno scarso grado di manutenzione oltre al non adeguamento alle norme CONI.

I lavori andranno ad intervenire sulla coibentazione termica delle murature esterne degli spogliatoi, mediante l’applicazione di materiale isolante e la successiva realizzazione di un controsoffitto al fine di migliorare l’efficienza energetica.

Si andrà a intervenire anche sul sistema di climatizzazione tramite la sua sostituzione con uno più efficiente e l’istallazione di un sistema di estrazione dell’aria, in modo tale da garantire il necessario ricambio d’aria. Per riadeguare i locali alle norme CONI si interverrà anche su una nuova distribuzione interna degli spazi.

Così come l’impianto sportivo che allo stato attuale, non presenta al suo interno alcun servizio igienico per persone diversamente abili. L’intervento prevede quindi l’adeguamento di uno dei bagni attualmente disponibili tramite una nuova distribuzione interna degli spazi e rendendolo accessibile dall’esterno con l’installazione di una rampa in acciaio.

Si andrà ad intervenire anche sui due locali container sempre con una nuova configurazione degli spazi in modo da poter accogliere al meglio i direttori di gara oltre ad un punto di primo soccorso.

Entrambi i locali avranno al loro interno servizi igienici per persone diversamente abili grazie all’installazione di una rampa in acciaio. Gli interventi comprendono anche il terreno di gioco attualmente in pessime condizioni con la realizzazione del manto del terreno in erba artificiale oltre alla realizzazione di un nuovo impianto di drenaggio, uno d’irrigazione all’esterno del campo, l’istallazione di nuovi accessori del terreno di gioco e la sostituzione delle recinzioni e dei cancelli.

Interventi importanti che permetteranno la realizzazione di un centro sportivo efficiente e fondamentale per la cittadinanza di Agosta e dei comuni limitrofi. Un impianto moderno, accessibile e inclusivo che verrà messo a disposizione di tutti.